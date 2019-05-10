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Bursa'da neler oluyor deniz kızıla boyandı uzmanlar sebebini açıkladı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da neler oluyor deniz kızıla boyandı uzmanlar sebebini açıkladı

BURSA’nın Mudanya ilçesinde deniz yüzeyinin kahverengine dönüşmesi, kimyasal atık veya kirlilik endişesine neden olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından renk değişiminin alg patlamasından kaynakladığı belirlendi.

BURSA’nın Mudanya ilçesi sahillerinin kızıla boyanması ilçe halkını tedirgin etti. Herhangi bir fabrikadan kimyasal atık suyunun denize karışmış olabileceği endişesini yaşayan vatandaşlar, belediye ve ilgili kuruluşlara bilgi verdi.

Görevliler, denizin kızıla boyandığı sahile gelerek, deniz suyundan numune alarak, tahlil edilmek üzere labaratuara gönderildi.

İnceleme sonucunda deniz suyunun renginin kızıl ya da kahverengiye dönüşmesinin herhangi bir kimyasal atıktan kaynaklanmadığı, olayın diğer bir adla Kızıl Akın (Red-Tide) olarak da ifade edilen Alg patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Alg Patlaması nedir?

Alg Patlaması olayı yöresel ve mevsimsel olup, genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun olarak görülmektedir.

Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç Alg (fitoplankton) türünün; besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokarlar.

Bu olaya kızıl akın (red-tide) adı verilmektedir.

Deniz yüzeyinde olduğu gibi kıyılarda da görülen bu renk değişimi bir gemi sızıntısı veya kimyasal bir kirlilik değil, organik atıkların fazlalığından ve artan sıcaklıklardan kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olaydır.

Bu konudaki farkındalık her geçen sene biraz daha arttığından vatandaşlarımız da artık bu mevsimsel olayı endişe ile değil ilgiyle karşılamaktadır.

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