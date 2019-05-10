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Zehirli mantar nasıl anlaşılır mantar zehirlenmesinin belirtileri nelerdir

Zehirli mantar nasıl anlaşılır mantar zehirlenmesinin belirtileri nelerdir

Yağışların bol olduğu bahar aylarında mantar zehirlenmeleri ve buna bağlı ölümlerin yaşanabileceğini işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Ünal Kantekin, vatandaşların doğada kendiliğinden yetişen yabani mantarlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. 

İlkbahar mevsimiyle doğal ortamda kendiliğinden yetişen ve zehirli olduğu bilinmeyen mantarlar tüketildiği takdirde telafisi olmayan zararlara yol açabiliyor.

Vatandaşların doğada mantar toplamaya başladığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Kantekin, yağışların artmasına bağlı olarak doğada kendiliğinden yetişen mantarların toplanıp yenilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Kantekin, vatandaşların riske girmemek adına doğal mantar yerine bandrollü kültür mantarları tüketmelerini önerdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine mantar zehirlenme vakalarının gelmeye başladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Ünal Kantekin, “Bahar geldi, yağışlar arttı. Yağışların artmasıyla da mantar türü, çeşidi ve sayısı da arttı. Bize de maalesef yavaş yavaş mantar zehirlenme vakaları gelmeye başladı."

Mantar sevenlere öneriler
"Vatandaşlara önerim şu olacak. Bandrolsüz her hangi bir yerde satılan mantarları alamamaları ve yememeleri gerekir. Mantar zehirlenmesinde 2 saat içerisinde başlayan ishalden karın ağrısına bulantı, kusma ve halsizlikten 6 saat sonrasına karaciğer, böbrek yetmezliğine ve ani ölüme gidecek boyutta ciddi bir durum yaşanıyor. Bu durumda maalesef kayıplarımız oluyor. O yüzden lütfen vatandaşlarımız mantar toplamaları konusunda ısrarcı olmasınlar ve yemesinler. Vatandaşlarımız kesinlikle dağdan bayırdan mantar toplamamalı. Satın alırken de bandrolsüz kültür mantarı olmayan hiçbir mantar türünü almamalarını ısrarla vurguluyorum ve uyarıyorum” dedi.

Nereden geldiği belli olmayan mantarlar olabiliyor
Mantar tüketmeyi sevdiğini söyleyen Selda Daler ise, “Ben mantarı çok severek tüketiyorum. Ama doğadan gelişi güzel toplayıp bunları tüketmiyorum. Çünkü nereden geldiği ve kaynağını bilmediğimiz mantarlar tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha çok marketlerden satın aldığımız üzerinde bandrol bulunan mantarları tüketmeyi tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

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