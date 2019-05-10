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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Döviz kuru' çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Döviz kuru' çıkışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın enleri Ödül Töreni'nde ülkede yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Faizi ve enflasyonu tetikleyen kur operasyonlarındaki en büyük amacın Türkiye'yi durdurmak olduğuna dikkat çeken Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Ülke olarak tek bir çatı altında olmayı başarmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde ''Bizi bu topraklardan jiletle kazır gibi kazırlar'' diyerek tehlikeye işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

Ülkemizin üzerinde oluşturulmaya çalışan kara bulutları birer birer dağıtıyoruz. Sanayide çarkların daha hızlı döndüğü, ticarette sirkülasyonun genişlediği üretim ve kazancın, bereketin arttığı döneme giriyoruz. Türkiye'yi başka türlü durduramayacağını göremeyenler umudumuza saldırıyorlar.

Bu oyunu bozmakta kararlıyız

Döviz kurunu harekete geçirenler milletimizi atalete sürdürme peşindeler. Bu oyunu bozmakta kararlıyız. Türkiye'nin potansiyeli tüm bunların üstesinden gelmeye yetecektir.

Hiçbir tehdit ve ambargo bizi durduramaz

Hiçbir tehdit ve gizli ambargo bizi durduramaz. Bugün Türkiye dünyanın 222 ayrı ülke ve bölgesine ihracat yapabilen bir ülke haline gelmişse Allah'ın izniyle elimizden kaçıracak hiçbir şey kalmamış demektir.

"Bizi bu topraklardan jiletle kazır gibi kazırlar"

Bunu için her fırsatta tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet diyoruz. Şayet Rabia’mıza sahip çıkmazsak, bizi bu topraklardan jiletle kazır gibi kazırlar. 82 milyon hep beraber bir olacağız kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. dedi.

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