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Ekrem İmamoğlu, YSK'nin İstanbul kararını değerlendirdi

Ekrem İmamoğlu, YSK'nin İstanbul kararını değerlendirdi

Ekrem İmamoğlu, iftarını Eyüpsultan Çırçır Mahallesinde, Meltem ve Ahmet Kandil çiftinin evinde açtı. Evin içinde komşuların, bina dışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "Bir önceki seçim sürecinden farklı bir şeyler planlıyor musunuz?" sorusuna, "YSK'nın kararı, benim zihnimde, gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u, İBB Başkanı olarak dolaşıyorum." yanıtını verdi.

"Ben sahadayım, her gün programım var"

İmamoğlu, ''23 Haziran seçimleri için sahalara ne zaman ineceksiniz'' sorusuna, ''Sahadayım. Her gün programım var. Bir yandan basın mensuplarıyla buluşuyorum, bir yandan sokaklarda ve iftar sofralarında. İftar sonrası toplantılarım var. Ben, çalışıyorum'' yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde Kandil Ailesi ile birlikte açtı.Meltem-Ahmet Kandil çifti, İmamoğlu'nu kızları Eda (17), Elif (12) ve oğulları Eymen (2) ile birlikte ağırladı. İftar için mahalleye gelen İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, İBB Başkanı'nı alkışlarla karşıladı. İmamoğlu'na balkonundan el sallayan vatandaşlar, ''Her şey çok güzel olacak'' şeklinde seslendi.

İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Kandil Ailesi'nin evine çıktı. İmamoğlu'na, 31 Mart seçimlerine CHP Eyüpsultan Belediye başkan adayı olarak katılan Emel Bilenoğlu da eşlik etti. Kandil Ailesi ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Aile, ''Biz, baklavamızı alıp sizi ziyarete gelecektik ama siz bizim evimize geldiniz'' diyerek İmamoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İftar duası İmamoğlu'ndan

Aile, ezan okunmasının ardından iftar duasını İmamoğlu'nun okumasını rica etti. Aileyi kırmayan İmamoğlu'nun duasının ardından iftar açıldı. Bir süre sonra Kandil Ailesi'nin evi, binadaki komşularının akınına uğradı. Birçok kişi, İmamoğlu'nu görmek ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Hasan Kaan adlı 3 yaşındaki bir çocuğun, ''Ekrem Abi, her şey çok güzel olacak'' demesi gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu, Kandil Ailesi'yle iftarını yaparken, binanın önünde de yüzlerce vatandaş birikti. İmamoğlu'nun binadan çıktığını gören vatandaşlar, ''Ekrem Başkan'' ve ''Hak, hukuk, adalet'' sloganlarını attı. İmamoğlu, burada kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını, vatandaşların sloganları altında gerçekleştirdi.

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