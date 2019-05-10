Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere Kenan Sofuoğlu'ndan tepki nankörler

İmamoğlu, sözlerini 'Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirmişti. Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. Çok sayıda ünlü sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'na desteklerini ilan ettiler.