Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere Kenan Sofuoğlu'ndan tepki nankörler
Kenan Sofuoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada 'Her şey çok güzel olacak' etiketiyle destek vermesine sert tepki gösterdi.
YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi kararı sonrası Ekrem İmamoğlu, sanatçılara "Bütün herkese çağrım var. Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" diyerek çağrı yaptı.
İmamoğlu, sözlerini 'Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirmişti. Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. Çok sayıda ünlü sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'na desteklerini ilan ettiler.
Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Gülse Birsel, Şevval Sam, Yalın, Ezgi Mola, Berrak Tüzünataç, Gülben Ergen, Cem Davran, Haykon Cepkin, Ahmet Ümit, Elçin Sangu, Yonca Lodi, Şebnem Bozoklu, Selçuk Yöntem, Eser Yenenler, İbrahim Yattara, Sertap Erener, Mabel Matiz, Bülent Emrah Parlak, Ceyda Düvenci, Beren Saat, Birce Akalay, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Selin Şekerci, Tarkan gibi çok sayıda sanatçı İmamoğlu lehine paylaşımlarda bulundular.
Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlü isimler, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aralarında Yusuf Güney, İsmail Hakkı, Hasan Kaçan ve Dursun Ali Erzincanlı'nı bulunduğu başka bir sanatçı grubu da sanatçıların verdiği bu desteğe tepki gösterdi.