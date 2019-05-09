Marmara Denizi'nde korkutan depremler

Merkez üssü Marmara Denizi olan iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18.56'da 3,2, 19.05'te de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde 9 dakika arayla 3,6 ve 3,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

9 dakika arayla iki deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesinden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 18.56'da 15.4 kilometre derinlikte 3,3 büyüklüğünde ve 19.05'te de 12.6 kilometre derinlikte 3,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.