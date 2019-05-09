HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan birlikte güzel

Rum bakandan skandal Türkiye yorumu

Rum bakandan skandal Türkiye yorumu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinde çalışanlar için tutuklama emri çıkarılması için sona yaklaşıldığını açıkladı.

Rum Bakan, "İlk tutuklama emirlerinin çıkarılması için son aşamadayız. Ondan sonrası yargının meselesidir" dedi.

Rum tarafında bir etkinlikte konuşan Hristodulidis, Fatih gemisi konusunda tüm bilgilerin mahkemeye sunulduğunu, ilk tutuklama emirlerinin çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

"Türkiye'yi şikayet edeceğiz"

Hristodulidis, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'yi şikayet edeceğini söyledi.

Uluslararası tutuklama emri için de girişimde bulunacaklar

Rum yönetiminin, ilk önce Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nde tutuklama kararı çıkaracağı, ardından uluslararası tutuklama emiri alınması için girişim yapacağı belirtildi

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
ÖNCEKİ HABERLER
''Her şey çok güzel olacak'' sloganını bulan Berkay'dan İmamoğlu açıklaması
''Her şey çok güzel olacak'' sloganını bulan Berkay'dan İmamoğlu açıklaması
2019 kişi başı fitre kaç para oldu Diyanet fitre miktarları
2019 kişi başı fitre kaç para oldu Diyanet fitre miktarları
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet
PYD/PKK Suriye’de sivillere ateş açtı: 7 ölü
PYD/PKK Suriye’de sivillere ateş açtı: 7 ölü
Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde beklediğini alamadı
Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde beklediğini alamadı
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
HDP'li Vekil İmam Taşçıer'den şaşırtan çıkış: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir
HDP'li Vekil İmam Taşçıer'den şaşırtan çıkış: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir
Bayram ikramiyesi 2019 kimler alacak para ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi 2019 kimler alacak para ne zaman yatacak?
Yorumlar