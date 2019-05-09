HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan birlikte güzel

Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte son durum

Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altının fiyatı yüzde 0,94 artışla günü 258,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını bin 721 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan işlem gördü.

Altında dünkü ve bugünkü kapanış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                       ÇARŞAMBA                               PERŞEMBE

                                       Alış  Satış                                 Alış  Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,60 255,80                         258,00 258,20

Cumhuriyet Ata Lira     1.684,00 1.705,00                  1.700,00 1.721,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)       233,00 237,00                        235,30 239,30

Lira(Tam) Ziynet          1.646,00 1.666,00                  1.662,00 1.682,00

Yarım Ziynet                823,00 833,00                        831,00 841,00

Çeyrek Ziynet              412,00 417,00                         415,00 420,00

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rum bakandan skandal Türkiye yorumu
Rum bakandan skandal Türkiye yorumu
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
''Her şey çok güzel olacak'' sloganını bulan Berkay'dan İmamoğlu açıklaması
''Her şey çok güzel olacak'' sloganını bulan Berkay'dan İmamoğlu açıklaması
2019 kişi başı fitre kaç para oldu Diyanet fitre miktarları
2019 kişi başı fitre kaç para oldu Diyanet fitre miktarları
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
PYD/PKK Suriye’de sivillere ateş açtı: 7 ölü
PYD/PKK Suriye’de sivillere ateş açtı: 7 ölü
Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde beklediğini alamadı
Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde beklediğini alamadı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
Okullar ne zaman tatil oluyor 2019 yaz tatili başlangıç tarihi
Okullar ne zaman tatil oluyor 2019 yaz tatili başlangıç tarihi
Yorumlar 1 yorum