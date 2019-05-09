Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altının fiyatı yüzde 0,94 artışla günü 258,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını bin 721 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan işlem gördü.
Altında dünkü ve bugünkü kapanış fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,60 255,80 258,00 258,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.684,00 1.705,00 1.700,00 1.721,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00 235,30 239,30
Lira(Tam) Ziynet 1.646,00 1.666,00 1.662,00 1.682,00
Yarım Ziynet 823,00 833,00 831,00 841,00
Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 415,00 420,00