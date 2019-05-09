Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altının fiyatı yüzde 0,94 artışla günü 258,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını bin 721 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan işlem gördü.

Altında dünkü ve bugünkü kapanış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,60 255,80 258,00 258,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.684,00 1.705,00 1.700,00 1.721,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00 235,30 239,30

Lira(Tam) Ziynet 1.646,00 1.666,00 1.662,00 1.682,00

Yarım Ziynet 823,00 833,00 831,00 841,00

Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 415,00 420,00