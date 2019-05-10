Bir zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 32. son bölüm özeti ve 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde konak birbirine girerken Ercüment kelimenin tam anlamıyla herkesin baş belası oluyor.

Bir Zamanlar Çukurova 32. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılı bir izleyici kitlesine sahip olan Bir Zmanlar Çukurova'nın son bölümünde, Yılmaz ile Demir arasındaki gerilim azalmaya başlamışken Konak'ta hala sular durulmuyor. Züleyha Gülten'e kendisini afettirme yolunu ararken, Seher de Saniye'nin hala bir planı olduğuna herkesi inandırmaya çalışıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 32. son bölümünün ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın 33. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizden bulabileceksiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde neler oldu?

Çukurova'da Yılmaz ve Demir arasında sular durulmaya başlamışken Konak'ta herkes ve her şey birbirine girmiştir! Sabah yatağında Seher'i bulan Demir, bu şoku atlamadan bir de görüldüklerini farkeder! Asla aralarında bir şey geçmediğini söylese de, geceyi hatırlamıyor olması Demir'i zorlamaktadır. Üstelik Ercüment de zehirli bir sarmaşık gibi Konak'taki herkesi kendisine bulaştırmanın bir yolunu aramaktadır! Zülayha, Gülten'e kendini affettirmenin yolunu ararken, Seher de Saniye'nin hala bir planı olduğuna herkesi inandırmaya çalışır. Hünkar, bağ evinde olanları öğrenince, ne yapacağını bilemez. Olan biten bir tek Seher'i mutlu ediyor görünmektedir. Ercüment, hem Gülten'e hem Seher'e yakınlaşmaya çalışır. En sonunda amacına ulaşır da! Muhtarın oğlunun düğünü, Hünkar ve Fekeli'yi tüm Çukurova'nın önünde yan yana getirir. Demir yaşananlardan deliye dönmüşken bir de annesini Fekeli ile yan yana görünce şok geçirir. Ercüment'in hain planları ise ortaya çıkmak üzeredir! Tüm bu olan biten içinde aşk Gülten'in kapısını çalacaktır ama hayat önce başına bir bela yollamak üzeredir.