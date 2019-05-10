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Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün Antalyaspor-Bursaspor maçı oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, bugün yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, bugün ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'in 32. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

Bugün:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

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