Melih Gökçek'ten "Küsen seçmen" açıklaması: İş bitti

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, YSK'nın İstanbul seçimini iptal ve yenileme kararı sonrası 23 Haziran'da tekrar yapılacak olan İstanbul seçimiyle ilgili "Küsen gelirse bu iş bitti" açıkalaması yaptı.

Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019'daki seçime katılma oranının, 2014'e göre yüzde 5,51 daha az olduğu belirterek "Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti" ifadelerini kullandı.

"Bu kulların hakkı ne olacak?"

Gökçek'in açıklaması şöyle: Neymiş; İmamoğlu'na İstanbul Belediye Başkanlığını teslim etmemiş, kul hakkı yemişiz. İstanbul'da sandıkların yüzde 10'u sayılmış. 16.000 oy hırsızlığı resmen tespit edilmiş. Oyların tamamı sayılsa bu rakam 160.000 olacak. Ya Binali Yıldırım 4.149.656 oy almış. Bu kulların hakkı ne olacak?

"Küsen gelirse iş bitti"

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü: Cumhur İttifakı şunu bilmelidir;

İstanbul'da 2014 seçime katılma oranı yüzde 89,39, 2019 seçime katılma oranı yüzde 83,88, aradaki fark yüzde 5,51, 5,51 kaç oya tekabül eder?5,51*88,666 = 488,549, Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti.

NEYMİŞ,İMAMOĞLU’NA İSTANBUL BLD BAŞKANLIĞINI

TESLİM ETMEMİŞ

KUL HAKKI YEMİŞİZ.



İSTANBUL’DA SANDIKLARIN % 10’U SAYILMIŞ.

16.000 OY HIRSIZLIĞI RESMEN TESPİT EDİLMİŞ.OYLARIN TAMAMI SAYILSA BU RAKAM

160.000 OLACAK.



YA, BİNALİ YILDIRIM 4.149.656 OY ALMIŞ.BU KULLARIN HAKKI NE OLACAK? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Mayıs 2019