Yeni parti kuracak deniliyordu Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında bomba kulis

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili "Sonra benim kulağıma kadar ulaştırılan şu bilgiyi yaydılar, parti kurulmayacak. AK Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapılacak" dedi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında bomba bir kulis gündeme düştü. YSK'nın İstanbul seçimleri kararını eleştiren ikili hakkında dikkat çeken gelişmeyi Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, "Böyle ‘dost’ olduktan sonra düşmana ne hacet" başlıklı köşesinde kaleme aldı.

Daha önceki yazılarında 31 Mart seçimlerinden sonra Davutoğlu'nun 1 ay içinde deklarasyon yayınlayacağını, 2 ay içinde de parti tabelasını asacağını yazdığını hatırlatan Öztürk, yazısına şöyle devam etti:

"Hatta yazının yayınlanmasından birkaç gün sonra Sayın Davutoğlu’nun “manifesto” denen ama Ak Parti ve Erdoğan eleştirisinden başka bir şey olmayan metni çıktı ortaya. (Burada yanıldığımı söylemeliyim. Ben altında başka isimlerin de imzasının olacağı bir deklarasyon beklerken, tek bir imza ile yayınlanan manifesto çıktı ortaya. Gerçi, Davutoğlu medyasında ‘ortak akıl’ ile bir metin hazırlandığı yazıldı.)

İçeriden muhalefet et stratejisi

"Sonra benim kulağıma kadar ulaştırılan şu bilgiyi yaydılar: “Parti kurulmayacak. Ak Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapılacak.”

Gül tüm muhalefeti yönlendirmeye soyunmuş

Sayın Gül cenahındaysa işler daha bir komplike. Çünkü Gül ve ekibinin hem HDP ile hem CHP ile hem de Saadet Partisi ile ilişki kurma, görüş alışverişi yapabilme, hatta birlikte strateji geliştirebilme becerileri var. Bu kombinasyona İyi Parti’yi (İP) de dahil etmek istediler ama olmadı. Belki ileride olur bilemiyorum.

Gül ve ekibi, “dışarıdan” aldıkları sufle ile neredeyse bütün muhalefeti örgütleme ve yönlendirme işine soyunmuş görünüyor. "

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