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Van’da 103 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 103 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi bir minibüste yaptığı aramada 103 kilo 50 gram eroin ele geçirdi. Polis, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bugüne kadar toplam 2 ton 79 kilo 388 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüsle arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada minibüsün arka kısmında bulunan 4 adet spor çanta içerisinde 200 paket halinde toplam 103 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.S.Ç. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.
Van polisi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bugüne kadar yaptığı değişik operasyonlar sonucu toplam 2 ton 79 kilo 388 gram eroin maddesi ele geçirdi.

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