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Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı

Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı

Kars’ta boşaltılan Boğazköy’ün üzerinde 93 Harbi’nden kaldığı tahmin edilen iki Rus anıt mezar bulundu.

Kars’ta Boğazköy bölgesinde baraj gölünün dolmasıyla birlikte boşaltılan köyün üzerinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) döneminde Rusların defnedildiği anıt mezarların yol yapımın ardından gün yüzüne çıktı.
Boğazköy’de ortaya çıkan ve üzerinde Rusça yazı bulunan anıt mezarlar vatandaşların dikkati çekiyor. Yaklaşık 100 yılık bir geçmişi olduğu düşünülen anıt mezarların kime ait olduğu ise bilinmiyor.
Baraj Gölü etrafında çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinin dikkatini çeken anıt mezarlar kameralarca kaydedildi.
Kars’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköy sınırlarında güneşin doğuş istikametinde bulunan anıt mezarların üzerinde Rusça yazı bulunuyor. Boğazköy’e yapılan yeni yolun altında bulunan anıt mezarlar, sırrının çözülmesini bekliyor.

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