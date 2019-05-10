Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli görüşmesinin görüntüleri
Sabah yazarı Mahmut Övür CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül arasında sır gibi saklandığı iddia edilen gizli yat görüşmesine ait görüntüleri paylaştı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen Abdullah Gül'ün bir yatta görüştüğü Sabah yazarı Mahmut Övür tarafından iddia edilmişti. Övür'ün iddiası Gül'ün Ofisi'nden yalanlanmış ve yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine."
Bugün Mahmut Övür, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yatta gizlice Abdullah Gül'le görüştüğü iddiasını sürdürdü. Övür, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğraf yayınladı. Mahmut Övür, "İşte Kılıçdaroğlu'nun gizli yat görüşmesinin fotoğrafı" başlığıyla yayımlanan yazısında ''Türkiye'nin ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kimin yatına bindi?" diye sordu?
Kılıçdaroğlu'nun suskunluğunun devam ettiğini vurgulayan Övür, Gül'ün Ofisi iddiayı yalanlamakla yetindiğini belirtti.