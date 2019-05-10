Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli görüşmesinin görüntüleri

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen Abdullah Gül'ün bir yatta görüştüğü Sabah yazarı Mahmut Övür tarafından iddia edilmişti. Övür'ün iddiası Gül'ün Ofisi'nden yalanlanmış ve yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: