HABER /  GÜNCEL

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! İkisi üst düzey 6 terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! İkisi üst düzey 6 terörist öldürüldü

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi.

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu tespit edildi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi.

Öldürülen teröristlerden birinin ise 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni parti kuracak deniliyordu Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında bomba kulis
Yeni parti kuracak deniliyordu Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında bomba kulis
Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oluyor
Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oluyor
Vodafone Park'ta İngiliz finali kesinleşti
Vodafone Park'ta İngiliz finali kesinleşti
23 Haziran İstanbul seçimleri iddiası olay oldu Avrasya Araştırma açıkladı
23 Haziran İstanbul seçimleri iddiası olay oldu Avrasya Araştırma açıkladı
Ayşe öğretmen tahliye edildi AYM'nin hak ihlali kararı kararı Resmi Gazete'de
Ayşe öğretmen tahliye edildi AYM'nin hak ihlali kararı kararı Resmi Gazete'de
Savcı Sayan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba paylaşım
Savcı Sayan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller bir il listeye girdi!
10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller bir il listeye girdi!
Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı
Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı
İstanbullu Gelin 84. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm 2. fragmanı
Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay; “Kıdem tazminatından herkes faydalanmalı”
Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay; “Kıdem tazminatından herkes faydalanmalı”
Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret
Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret
Avlu 42. bölüm ön izleme
Avlu 42. bölüm ön izleme
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
Savaşçı 74. bölüm fragmanı
Savaşçı 74. bölüm fragmanı
Yorumlar