Fatih Altaylı'dan çok sert çıkış: ...Tirin gidin, işinize bakın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya "Tekrarın nedeni" başlığıyla yayımlanan yazısında tepki gösterdi.

Altaylı, "… tirin gidin, işinize bakın. Türkiye’de millet kendi işini kendi halleder. Demokrasiye çok meraklı iseniz önce başınızdaki Trump denen adamı adam edin" ifadelerini kullandı.

"Aaa, ne güzel, ne doğru söylemişler demeyin sakın"

Sen bi sus Amerika" diyen Altaylı, ABD'nin açıklamasını anımsattı:

Amerikan Dışişleri Bakanlığı nedense bir açıklama yaptı. Dedi ki; 'Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır. Yüksek seçim Kurulu, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını onayladıktan sonra yeniden seçim kararı verdi. Biz de, Türkiye'nin diğer dostları gibi, bu sıra dışı kararı not ettik. Türkiye'nin uzun ve gururlu bir demokrasi geçmişi var. Türk yetkilileri bu seçim sürecini yasalara, AGİT taahhütlerine, NATO müttefiki statüsüne ve AB'ye üye olma isteğine uyumlu bir şekilde yürütmeye çağırıyoruz.' 'Aaa, ne güzel, ne doğru söylemişler' demeyin sakın. Bu cümlelerin ucunun nereye varacağını ABD Dışişleri çok iyi bilir.

"Zaten bu işin içinde FETÖ var demiştik"

Altaylı, "Öyle Buradan çıkarılacak anlam şudur: 'Bakın ABD Ekrem İmamoğlu’nu destekliyor. Zaten bu işin içinde FETÖ var demiştik. ABD demek FETÖ demek. Bu ABD’nin bir tezgahı.' Bunu yarın değilse, öbür gün bir kürsüden, bir köşeden duyarsınız" ifadelerini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti: Yakın zamana kadar yazılarını 'ilginç' diye okuduğum bir Hürriyet yazarı oldu. Bu değerli yazarımız, AK Parti’nin İstanbul’u kazanmak için yapacaklarını sıralamış ve önemli maddelerden biri olarak şunu yazmış: 'Geçersiz oy veren 290 bin 276 seçmenle görüşülecek. Gönüllere girilecek.' Keşke AK Parti’nin hangi oyu kimin attığını nasıl tespit ettiğini de belirtseydi. Feyz alır öğrenirdik. Belki ilerde işimize yarardı.

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