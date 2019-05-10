'Fener Ol' kampanyasında en büyük bağışı yapan isimler

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 Nisan'da başlattığı 'Fener Ol' kampanyası için bugüne kadar toplanan rakam ve bağış yapan bazı isimler ortaya çıktı.

Lig tarihinin en kötü sezonu yaşayan ve ekonomik dar boğazdan kurtulmanın formülünü 'Fener Ol' kampanyasında bulan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 Nisan'da başlattığı dev organizasyon için bugüne kadar toplanan rakam ve bağış yapan bazı isimler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İlker Ayrık'ın sunumuyla FB TV'de yapılan 3,5 saatlik yayın süresinde canlı bağlantılarla birlikte kampanyaya katılan gönüllü sayısının 400 bini geçtiği öğrenildi. Kampanya neticesinde toplanmış olan rakamın 15 milyon euro, dolar bazında ise 17 milyon dolar olduğu açıklandı.

Ali Koç: Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise; taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; "Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız." dedi.

İşte "Fener Ol" kampanyasına bağış yapan başlıca kişiler;

Saran Holding – Sadettin Saran: 1 milyon TL

Koç Zeljko Obradovic: 600 bin TL

Yönetmen Murat Şeker: 500 bin TL

YDA Group –Hüseyin Arslan: 500 bin TL

Konya Siyah Çoraplılar Derneği: 500 bin TL

Completo Group – Murat Kapki & Samet Güzel: 250 bin TL

Han Group – Olgun Aydın: 150 bin TL

Mehmet Okur: 40 bin TL