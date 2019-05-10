HABER /  FENERBAHÇE

'Fener Ol' kampanyasında en büyük bağışı yapan isimler

'Fener Ol' kampanyasında en büyük bağışı yapan isimler

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 Nisan'da başlattığı 'Fener Ol' kampanyası için bugüne kadar toplanan rakam ve bağış yapan bazı isimler ortaya çıktı.

Lig tarihinin en kötü sezonu yaşayan ve ekonomik dar boğazdan kurtulmanın formülünü 'Fener Ol' kampanyasında bulan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 Nisan'da başlattığı dev organizasyon için bugüne kadar toplanan rakam ve bağış yapan bazı isimler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İlker Ayrık'ın sunumuyla FB TV'de yapılan 3,5 saatlik yayın süresinde canlı bağlantılarla birlikte kampanyaya katılan gönüllü sayısının 400 bini geçtiği öğrenildi. Kampanya neticesinde toplanmış olan rakamın 15 milyon euro, dolar bazında ise 17 milyon dolar olduğu açıklandı.

Ali Koç: Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise; taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; "Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız." dedi.

İşte "Fener Ol" kampanyasına bağış yapan başlıca kişiler;

Saran Holding – Sadettin Saran: 1 milyon TL

Koç Zeljko Obradovic: 600 bin TL

Yönetmen Murat Şeker: 500 bin TL

YDA Group –Hüseyin Arslan: 500 bin TL

Konya Siyah Çoraplılar Derneği: 500 bin TL

Completo Group – Murat Kapki & Samet Güzel: 250 bin TL

Han Group – Olgun Aydın: 150 bin TL

Mehmet Okur: 40 bin TL

SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü tavuk markası Bakpiliç'in sahibi Mehmet Hanifi Bak tutuklandı
Ünlü tavuk markası Bakpiliç'in sahibi Mehmet Hanifi Bak tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretme açığı sayısını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretme açığı sayısını açıkladı
Fatih Altaylı'dan çok sert çıkış: ...Tirin gidin, işinize bakın
Fatih Altaylı'dan çok sert çıkış: ...Tirin gidin, işinize bakın
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun kovuldu mu İBB'den olay açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun kovuldu mu İBB'den olay açıklama
Fatih Terim'den olay sözler: Gönderilme isteğini görürsem giderim
Fatih Terim'den olay sözler: Gönderilme isteğini görürsem giderim
Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi
Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi
ÖNCEKİ HABERLER
Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya düşürdü
Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni çalışma takvimi modelini açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni çalışma takvimi modelini açıklayacak
Cenabetken oruç tutabilir mi cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabetken oruç tutabilir mi cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Fidancılık işletmesine uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Fidancılık işletmesine uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı
Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı
2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Yorumlar