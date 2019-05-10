HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretme açığı sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretme açığı sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 92 bin 165 öğretmen açığı bulunduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Bakanlığı'na bağlı okullarda kadrolu öğretmen, sözleşmeli ve vekil öğretmen ile engelli öğretmen sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı.

Soru önergesini cevaplayan Bakan Selçuk, "4 Nisan 2019 tarihli  MEBBİS verilerine göre bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında alanlar bazında görev yapan kadrolu öğretmen sayısı 770 bin 427, sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366 olup, net öğretmen ihtiyacı 92 bin 165'tir. Türkiye genelinde öğretmen olarak görev yapan engelli birey sayısı ise 6 bin 956'dır" dedi.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN SAYISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde özel okullar, bu okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmen sayısı ile ilgili de bilgi verdi. Bakan Selçuk, "2018-2019 eğitim öğretim yılında ilköğretimde bin 977 okul, 56 bin 653 derslik, 595 bin 112 öğrenci, 74 bin 096 öğretmen, okulöncesinde 5 bin 258 okul, 26 bin 867 derslik, 257 bin 330 öğrenci, 20 bin 750 öğretmen, ortaöğretimde 3 bin 649 okul, 51 bin 693 derslik, 563 bin 288 öğrenci, 74 bin 451 öğretmen bulunmaktadır" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'dan çok sert çıkış: ...Tirin gidin, işinize bakın
Fatih Altaylı'dan çok sert çıkış: ...Tirin gidin, işinize bakın
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun kovuldu mu İBB'den olay açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun kovuldu mu İBB'den olay açıklama
Fatih Terim'den olay sözler: Gönderilme isteğini görürsem giderim
Fatih Terim'den olay sözler: Gönderilme isteğini görürsem giderim
Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi
Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi
YSK'nın İstanbul kararı sonrası İBB'den çok konuşulacak "İmamoğlu" kararı!
YSK'nın İstanbul kararı sonrası İBB'den çok konuşulacak "İmamoğlu" kararı!
Fenerbahçe'ye Diego Reyes piyangosu
Fenerbahçe'ye Diego Reyes piyangosu
ÖNCEKİ HABERLER
Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya düşürdü
Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni çalışma takvimi modelini açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni çalışma takvimi modelini açıklayacak
Avlu 42. bölüm ön izleme
Avlu 42. bölüm ön izleme
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Fidancılık işletmesine uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Fidancılık işletmesine uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
2019 kişi başı fitre kaç para oldu Diyanet fitre miktarları
2019 kişi başı fitre kaç para oldu Diyanet fitre miktarları
2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller bir il listeye girdi!
10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller bir il listeye girdi!
Yorumlar