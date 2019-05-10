Vodafone Park'ta İngiliz finali kesinleşti

2019 UEFA Süper Kupası'nın düzenleneceği Vodafone Park'ta iki İngiliz ekibinin mücadele edeceği kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde iki mucizevi rövanş karşılaşması oynayan Tottenham ve Liverpool 1 Haziran'da Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano Stadı'nda karşılaşacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde de finale iki Londra ekibi Arsenal ve Chelsea yükselmeyi başardı.

Turnuvada final, 29 Mayıs'ta Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Tottenham-Liverpool ve Arsenal-Chelsea İngiliz finallerinin galipleri ise 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa'da Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.