Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oluyor

İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Genoa'nın sezon sonunda Sinan Gümüş'ü renklerine bağlayacağını yazdı.

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı kulüple şu ana kadar masaya oturmayan Sinan Gümüş'ün geleceği belli oluyor.

Son zamanlarda adı İtalyan ekibi Genoa ile anılan 24 yaşındaki futbolcu için Çizme basınından transfer iddiası geldi. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Genoa'ya transfer olacağını iddia etti.

Genoa'ya transfer olacak

Serie A'da bitime üç hafta kala 36 puanla 16. sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Genoa, sezon sonunda Serie A'da kalması durumunda Sinan Gümüş'le nikah kıymaya hazırlanıyor. Sinan Gümüş'ü transfer etmek isteyen Genoa'yı Galatasaray'ın eski hocası Cesare Prandelli çalıştırıyor.

Koray da Genoa'da

Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcularından Koray Günter de bu sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak bedelsiz olarak Genoa'ya katılmıştı.