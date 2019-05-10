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Başak Saral 9 gündür kayıp! İşitme ve konuşma engelli

Başak Saral 9 gündür kayıp! İşitme ve konuşma engelli

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 gün önce evinden çıkan bir daha da kendisinden haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmaları sürüyor. En son cep telefonundan Silivri'de sinyal alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 gün önce evinden çıkan bir daha da kendisinden haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.

Çorlu'nun Önerler Mahallesi'ndeki evlerinden 9 gün önce ayrılan işitme ve konuşma engelli Başak Saral, bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Başak'ı bulmak için bugüne kadar yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Tekirdağ Valiliği'nin talebi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 13 kişilik arama kurtarma timi de kente gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Silivri'den cep telefonu sinyali

Kayıp Başak Saral'ın üzerinde bulunan cep telefonunun en son İstanbul'un Silivri ilçesinde sinyal verdiği saptandı. Bu ilçede de arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Sosyal medya hesaplarından yapılan kayıp paylaşımlarının ardından Saral'ın fotoğraflarının bulunduğu kayıp ilanları, Çorlu'daki pano ve billboardlara asıldı. İlanlarda, Başak Saral'ın bulunması halinde en yakın polis ve jandarma birimine bilgi verilmesi istendi.

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