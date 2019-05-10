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Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" iddiası: B planı yokmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin "Erdoğan kaybedeceğine hiç inanmamış ki bir B planı yokmuş" diye konuştu.

İYİ Parti Lideri Akşener, "Bir fatura kesmesi lazımdı. Orada devreye yakınları girdi" ifadelerini kullandı.

"Muktedir anlayışının içinde yer aldı"

Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Muhtar bile olamaz diye manşetlerin atıldığı, Erdoğan'ın sözleriyle söylüyorum 'abidik gubidik' bir davayla hapse gönderildi. Muhtar değil başbakan sonra Cumhurbaşkanı şimdi başkan yaptı. Şimdi karşı durması gereken muktedir anlayışının içinde yer aldı. Bu da çok acı bir şey" dedi.

Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Para saklanamayan bir şeydir"

-Sayın Erdoğan zihniyet değiştirdi. O subay evlerinde yaşadığınız zaman komşunuzun dertlerini bilirsiniz. Para saklanamayan bir şeydir. Parayı kasada saklayamazsınız üstünüze başınıza, hayat tarzınıza yansır. Saray denilen şey bir zihniyettir. Bütün saraylar aynıdır. Böyle bir durumda şimdi Saray'a gittiniz, binlerce bürokratik kadronuz oluştu binlerce arabayla geziyorsunuz bu şaşanın insan ruhunda yarattığı bir dönüşüm var. O fakir sofrasına oturduğunuzda yadırgarsınız, o sofra da sizi yadırgar. 

"Temel sorun Erdoğan'ın Saray şaşasına teslim olması"

-Saray'a girdiğiniz zaman herkesten kopmaya başlarsınız. Her zaman birileri size kötülük yapacakmış gibi görürsünüz. Temel sorun Erdoğan'ın Saray şaşasına teslim olması. Dünün mağduru mazlumu ekonomik manada bir yükselti içinde oldu. Elin taşıyla elin kuşunu vurmak gibi bir anlayış söz konusu oldu.

"Bir fatura kesmesi lazımdı"

-Çok şey affedildi, sayın Erdoğan'ın da hoşuna gitti bunlar. Siz de bir süre sonra buna inanırsınız. O da inandı. Teşkilat 'Reis bulur bir şeyler' dedi, Erdoğan da 'Bizim teşkilatlar çalışır' dedi. Daha önce seçilenlerin hizmet anlayışından uzaklaşması, çok ilginç iddialar var. Erdoğan kaybedeceğine hiç inanmamış ki bir B planı yokmuş. Bir fatura kesmesi lazımdı. Orada devreye yakınları girdi. Ailesinden bahsetmiyorum. Kime fatura kesilecek? İstanbul teşkilatına. Bu konuyla ilgili genel başkan yardımcısına, bakanlara kesilecek. Böyle bir faturanın ödenmemesi için Sayın Erdoğan'ın yapmaması gereken bir noktaya getirdiler.

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