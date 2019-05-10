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Haşim Kılıç da İstanbul seçim tartışmalarına dahil oldu YSK hakemlik görevini yapamadı

Haşim Kılıç da İstanbul seçim tartışmalarına dahil oldu YSK hakemlik görevini yapamadı

YSK'nın almış olduğu kararla İstanbul'daki seçim iptali tartışmalarına eski AYM Başkanı Haşim Kılıç da katıldı. Kılıç konuyla ilgili 'YSK ‘hakemlik’ görevini yerine getirmemiştir' ifadelerini kullandı.

YSK'nın almış olduğu kararla İstanbul'daki seçim iptali tartışmaları tüm gerginliğiyle devam ederken,  eski AYM Başkanı Haşim Kılıç da konuyla ilgili görüş beyan etti.

Karar'dan Elif Çakır'a konuşan Kılıç, "YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği 'hakemlik' görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır" şeklinde konuştu.

'Seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır'

Kılıç, YSK’nın iptal kararını nasıl değerlendirdiniz sorusuna ise, 'YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği 'hakemlik' görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır.' dedi.

Kılıç devamında şu ifadelere yer verdi;

YSK görevini ihmal etmekle kalmamış milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma sokmuştur. Karardan çıkan sonuç: 

Birincisi yargı organlarının tarafsızlık ve bağımsızlık sorununun ağırlaşarak devam ettiğini göstermektedir. 

İkincisi ise çok ciddi bir ‘seçim güvenliği’ sorununun ortaya çıktığını göstermiştir. Gelecekte yapılacak seçimlerin güvenliği ile ilgili endişe ve kaygılara ivme kazandırmıştır.'"

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