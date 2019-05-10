Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu daha avantajlı PİAR açıkladı
PİAR Araştırma Şirketi 23 Haziran İstanbul seçimiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çarpıcı bir değerlendirme yaptı.
YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrası 23 Haziran’da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışın nasıl biteceğini herkes merak ediyor. Anket şirketleri değerlendirmelerini şimdiden kamuoyuyla paylaşmaya başladı.
31 Mart yerel seçimleri için yapılan anketlerde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ı önde gösteren PİAR Araştırma Şirketi YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter’da bir değerlendirme paylaştı.
Çok daha büyük fark yapabilir
PİAR’ın değerlendirmesine göre her iki tarafında kazanma ihtimali seçimlerin başa baş biteceği anlamını taşımıyor. Seçmen psikolojisini doğru yönlendiren taraf bu kez farklı kazanabilecektir. Seçimlerin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday 31 Marta oranla çok daha büyük fark yapabilir.
İmamoğlu'nu bekleyen büyük risk
Yenileme kararına verilen toplum tepkisinden pay almak isteyen bazı partili / partisiz kişilerin aşırı ve abartılı söylemler içine girebileceği ve medyanın bu söylemeleri İmamoğlu'na mal etmesi sonucu kişisel imajın zedelenmesi büyük risktir. İşte PİAR’ın o değerlendirmesi: