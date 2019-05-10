Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu daha avantajlı PİAR açıkladı

Çok daha büyük fark yapabilir

PİAR’ın değerlendirmesine göre her iki tarafında kazanma ihtimali seçimlerin başa baş biteceği anlamını taşımıyor. Seçmen psikolojisini doğru yönlendiren taraf bu kez farklı kazanabilecektir. Seçimlerin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday 31 Marta oranla çok daha büyük fark yapabilir.