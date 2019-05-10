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AK Partili Isparta Belediye Başkanı MHP'lileri sürüp işten attı

AK Partili Isparta Belediye Başkanı MHP'lileri sürüp işten attı

31 Mart’ta MHP’den AK Partiye geçen Isparta belediyesinde işten çıkarma krizi yaşanıyor. 55 ülkücü kökenli personel sürüldü, 6 kişiyi de işten atıldı. MHP İl başkanı duruma hayli tepkili.

ISPARTA Belediye Başkanı seçilen AK Partili Şükrü Başdeğirmen’in, eski belediye başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından Mimar Sinan Caddesi’ne yerleştirilen bozkurt ve çift başlı kartal heykelini gece yarısı kaldırtması, Cumhur İttifakı ortakları arasında gerginliğe neden olmuştu.

Bu gerilimin ardından şimdi de işten çıkarma ve görev yeri değiştirme krizi çıktı. İddialara göre; AK Partili belediye başkanı, MHP'li oldukları gerekçesiyle 55 personelin görev yerini değiştirdi. 6’sı temizlik personeli, 1’i grafiker, 3’ü de aşçı olmak üzere 10 işçinin de işine son verdi.

MHP il başkanı : 300 kişi zor durumda
MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, konuyu MHP'ye genel merkeziyle görüştüğünü belirterek şöyle konuştu;

-“Çıkarılan sadece 6 kişi, yeri değiştirilen 55 kişi. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman 300 kişi zor durumda. Kimse ne yapacağını bilmiyor. MHP genel merkezimizle de konuyu görüştüm. Eğer ortada işlenmiş suçlar varsa, tamam kabul işten çıkarılabilirler ya da görevleri değiştirilebilir. Ama sadece MHP'li olmaları ya da işe girişlerinde MHP referansıyla işe girmiş olmaları suç mu? Biz Cumhur İttifakı için yollara düştük, kapı kapı oy istedik. Cumhurbaşkanımızın kazanması için elimizden geleni yaptık. İnanıyoruz ki, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaşanan mağduriyetleri çözüme kavuşturacaktır. Biz kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz.”

MHP ADAYI YARIŞI KAYBETMİŞTİ

31 Mart seçimlerinde Isparta’da AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen, kullanılan oyların yüzde 38’ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu. MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın ise yüzde 30,8’de kalarak 5 yıldır oturduğu koltuğu kaybetti.

Cumhur ittifaklarının ortakları AK Parti ile MHP arasında buna benzer gerginlik Kırşehir ve Kastamonu'da yaşanmıştı. Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde AK Partili belediye başkanları, belediyede çalışan Ülkü Ocakları ilçe başkanlarını çöp görevlisi yapmıştı. Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı Belediyesinde de AK Partili başkan, MHP'li belediye döneminde işe alınan bazı müdürleri çöp toplamakla görevlendirmişti.

Isparta Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan bozkurt ve çift başlı kartal heykeli gece yarısı böyle kaldırılmıştı

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