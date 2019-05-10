HABER /  BEŞİKTAŞ

Burnley'den Güven Yalçın'a servet

Burnley'den Güven Yalçın'a servet

İngiliz ekibi, 20 yaşındaki golcü için Beşiktaş’ın kapısını 5 milyon poundla çalacak.

Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Güven Yalçın’a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlı takımda forma şansı bulduğu maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncuya Avrupa’nın birçok takımının talip olduğu biliniyordu.

Burnley menajeri Sean Dyche, yönetime Beşiktaş’ın genç yıldızının transfer edilmesi yönünde rapor sundu. İngiliz basını da Burnley kulübünün, sezon sonunda Siyah-beyazlı kulübe 5 milyon poundluk bir teklif sunacağını yazdı. Yönetim, Güven’i daha yüksek rakamlara satmayı düşünüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den 15 il başkanına İstanbul seçimleri talimatı gerekirse...
Devlet Bahçeli'den 15 il başkanına İstanbul seçimleri talimatı gerekirse...
Dolar 6.20'yi görmüştü bugün yine şaşırttı! Uzmandan altın, dolar kehaneti
Dolar 6.20'yi görmüştü bugün yine şaşırttı! Uzmandan altın, dolar kehaneti
İzmir merkezli FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı kararı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı kararı
İran sınırından kahreden haber! 1 asker şehit 1 asker yaralandı
İran sınırından kahreden haber! 1 asker şehit 1 asker yaralandı
Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" iddiası: B planı yokmuş
Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" iddiası: B planı yokmuş
Haşim Kılıç da İstanbul seçim tartışmalarına dahil oldu YSK hakemlik görevini yapamadı
Haşim Kılıç da İstanbul seçim tartışmalarına dahil oldu YSK hakemlik görevini yapamadı
ÖNCEKİ HABERLER
Büyükşehir’in ilk iftarı özel insanlara
Büyükşehir’in ilk iftarı özel insanlara
Bekçi alımı 2019 sınav tarihi ne zaman 2019 sınav takvimi
Bekçi alımı 2019 sınav tarihi ne zaman 2019 sınav takvimi
Cenabetken oruç tutabilir mi cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabetken oruç tutabilir mi cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Tuzlaspor, rövanş maçına çıkmama kararı aldı
Tuzlaspor, rövanş maçına çıkmama kararı aldı
Vodafone Park'ta İngiliz finali kesinleşti
Vodafone Park'ta İngiliz finali kesinleşti
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet
Başak Saral 9 gündür kayıp! İşitme ve konuşma engelli
Başak Saral 9 gündür kayıp! İşitme ve konuşma engelli
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye ne zaman 2019
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye ne zaman 2019
Yorumlar