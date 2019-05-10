Büyükşehir’in ilk iftarı özel insanlara

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı iftar buluşmalarında, engelli ve ailelerini ağırladı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda kurulan iftar sofrasına 4 bin 500 konuk katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konukları ile tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen iftar yemeklerinin ilkinde çok özel konuklarını ağırladı. 100’ün üzerinde dernekten 4 bin 500 engelli ve aile fertlerinin bulunduğu iftar yemeğinde çölyak ve fenilketonüri hastaları için ise özel menü hazırlandı. İftar yemeğine İzmir milletvekili Atila Sertel, Ednan Arslan ile Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.

Konuşması işaret diline çevrildi

Gece boyunca eşi Neptün Soyer ile birlikte konuklarıyla ilgilenen Başkan Soyer, istekleri dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Soyer, işaret diline çevrildiği konuşmasında Ramazan ayının kentimize ve ülkemize barış ve huzur getirmesini dileyerek, “Sizleri sevgiyle, aşkla selamlıyorum. Hep birlikte, el ele, kol kola, gönül gönüle güzel günler için çalışacağız” dedi.



Resim hediyesi

Buca Engelliler Derneği Başkanı Hakan Kara Başkan Soyer’e tablo armağan ederken, Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ödemiş Engelsiz Yarınlar Derneği, Ege Çölyak, Fenilketonüri ile Türkiye Sakatlar Derneği öğrencileri de kendi yaptıkları çiçekleri ve el emeği ürünleri verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü öğrencisi ressam Erkan Kızıldağ kara kalemle yaptığı resmi Başkan Soyer’e armağan etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca mahallelerde kuracağı iftar sofralarında 30 bine yakın İzmirli ağırlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin farklı mahallelerde önümüzdeki günlerde kuracağı iftar sofraları şöyle: 10 Mayıs (bugün) Buca Fırat, 13 Mayıs Bayraklı Cengizhan, 14 Mayıs Bayraklı Onur, 15 Mayıs Bayraklı Gümüşpala, 17 Mayıs Karşıyaka Örnekköy mahallelerinde, 20 Mayıs Çiğli Egekent Park Alanında, 22 Mayıs Karabağlar Yurtoğlu Mahallesinde, 23 Mayıs Karabağlar Yunus Emre, 24 Mayıs Karabağlar Kazımkarabekir mahallelerinde, 28 Mayıs Bornova Tuna Mahallesinde, 29 Mayıs Bornova Doğanlar Mahallesinde iftar sofrası kurulacak.