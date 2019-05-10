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Altın artar mı düşer mi? Gram altın fırladı düştü işte uzman görüşü

Altın artar mı düşer mi? Gram altın fırladı düştü işte uzman görüşü

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 252,6 lira seviyesinde dengelendi. Peki altın artar mı düşer mi uzmanlar ne diyor?

Dün dolar kurundan bulduğu destekle haftanın en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 primle 255,6 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 252,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.706 liradan satılıyor. 

Saat 11.30 itibariyle altın fiyatları

Altın fiyatları artar mı düşer mi?
AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret müzakereleri, Asya ekonomilerine dair endişelerin artması ve İran ile Avrupa ve Amerika arasında yaşanan gerilimin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. 

Memiş, teknik açıdan gram altında 247 liranın destek, 258 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı tedbirlerle dolar kurunun gerilediğini ifade eden Memiş, "Ancak yükselişin devam edebileceğini öngörüyoruz. Bu durumda altının gram fiyatının da oynaklık gösterebilir, bugün altının ons fiyatının 1.280-1.288 dolar bandında hareket etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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