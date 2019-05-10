PKK'nın Telafer planı Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi çağrı yaptı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden sonra şimdi de Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçesine konuşlanmayı planladığını söyledi. Salihi, "Telaferliler yerlerine ve evlerine geri dönerek bu planı bozabilir" dedi.

Salihi, Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerin güvenlik durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sincar ilçesinin kontrolünü elinde tutan terör örgütü PKK, şimdi de Türkmenlerin çoğunlukta bulunduğu Telafer ilçesini kontrol etmeyi planlıyor." diyen Salihi, "Ancak Telaferliler yerlerine ve evlerine geri dönerek bu planı bozabilir." ifadesini kullandı.

Salihi, PKK'nın Sincar'da olduğu gibi Telafer'de de mezhebi ayrımcılık fitnesi yaratmaya çalıştığını belirterek, "PKK, Sincar'da halk üzerindeki böl-zayıflat taktiğini Telafer'de de uygulamak istiyor." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasının ardından Telaferli Türkmenlerin Irak'ın güneyi, Kerkük ve Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını hatırlatan Türkmen lider, Telafer halkının bölgelerine dönmeleri gerektiğini çünkü PKK'nın oluşan boşluktan faydalanmaya çalıştığını söyledi.

Iraklı güçlerin DEAŞ'a karşı operasyonu sırasında Telafer'de büyük bir yıkım meydana geldiğini dile getiren Salihi, vatandaşların evlerine dönebilmesi için hükümetin bir an önce yeniden imara başlaması gerektiğini aktardı.

Peşmerge'nin Kerkük'e getirilmesi planı

ITC Başkanı Salihi ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin, Peşmerge güçlerini yeniden Kerkük'e getirmek istediğini ve bu yönde planlarının olduğunu dile getirdi. Salihi, KDP ve KYB'nin terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyinde gerçekleştirdiği saldırıları bahane ederek bu planı öne sürdüklerini belirtti.

Irak merkezi hükümetini Kerkük meselesine müdahale etmeye çağıran Salihi, Kerkük'ün Basra gibi Irak'ın diğer vilayetlerine benzemediği, muhtemel bir sorunun patlak vermesi halinde önüne geçilemeyeceği uyarısında bulundu.

Irak'ta merkezi hükümete bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenleyerek tüm vilayeti kontrol altına almıştı. Peşmerge güçleri de çatışmaya girmeden IKBY sınırlarına çekilmişti.