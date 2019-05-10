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Kuveyt Türk'ten ilk çeyrekte 254 milyon TL net kar

Kuveyt Türk'ten ilk çeyrekte 254 milyon TL net kar

Kuveyt Türk, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla 254 milyon TL net kâr elde etti.

Kuveyt Türk'ten ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre banka ilk çeyrekte 254 milyon TL net kâr sağladı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre kârını yüzde 25,1 artıran Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Toplanan fon büyüklüğünü 2018 yıl sonuna göre yüzde 17,6 artışla 63 milyar 512 milyon TL'ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü de yüzde 6,5 artışla 50 milyar 921 milyon TL'ye ulaştırdı.

Öz varlıklarını 5 milyar 683 milyon TL, aktif büyüklüğünü ise 83 milyar 570 milyon TL'ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 

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