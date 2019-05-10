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"Adaletinizin terazisini sileyim" diyen Recep Özel'e Laçin'den aynı sertlikte yanıt!

"Adaletinizin terazisini sileyim" diyen Recep Özel'e Laçin'den aynı sertlikte yanıt!

Oyuncu Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen sanatçılara, "Adaletinizin terazisini sileyim" diyen Recep Özel'in sözlerine "Herhangi birine 'senin ağzını silerim' dersek sıkıntı olmaz değil mi?" diyerek cevap verdi.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu'na "Her şey güzel olacak" etiketiyle destek paylaşımları yapan sanatçılara yönelik "Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta 'emir komuta zinciri' gibi! Partiler kapatıldı, sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!" diye yazmıştı.

"Birine 'senin ağzını silerim' dersek sıkıntı olmaz değil mi?"

Oyuncu Berna Laçin tepkisini gösterirken Özel'in yaptığına benzer bir benzetme yaparak şunları söyledi:

Terazisini cebindetaşıyanlar, kalp terazisinin aynı anda ne çok haksızlığı tartabileceğinianlayamazlar! Bu arada tüm siyasiler ve yöneticiler dahil , herhangi birine "senin ağzını silerim" dersek sıkıntı olmaz değil mi?

Laçin'in ilgili paylaşımı şöyle:

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