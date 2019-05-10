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İzmir'de PKK'ya eleman temin eden 11 kişi yakalandı

İzmir'de PKK'ya eleman temin eden 11 kişi yakalandı

İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve finansal destek sağladıkları ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya, kırsal alanlarda bulunmak üzere eleman temin eden ve terör örgütüne maddi kaynak yaratan şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda, aralarında yasa dışı gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Cezaevindeki PKK'lıların ailelerine de maddi destekte bulunduğu belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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