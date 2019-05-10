İstanbul'da ByLock operasyonu! 29 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ByLock operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda İstanbul'da 14, şehir dışında 4 olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülüyor.