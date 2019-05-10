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Kayıp masallar gün yüzüne çıkıyor

Kayıp masallar gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı okul öncesine yönelik yeni ve özgün masallar üretilmesine katkıda bulunmak üzere Türkiye genelinde masal yarışmaları düzenliyor. Masal yarışmaları ile sözlü anlatı geleneğini yaşatmak amaçlanıyor.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Türk Masal Külliyatı hazırlama çalışmaları doğrultusunda, halk kültürü alan araştırmacıları tarafından 38 ilde gerçekleştirilen saha araştırmaları ile 278 masal derlendi.

Bakanlığın Halk Kültür Bilgi ve Belge Merkezi’nde kayıt altına aldığı masalla ilgili 143 yazılı belgede 435 adet, 41 ses bandında ise 71 adet masal yer alıyor. Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarla buluşturulmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta sonu ’Türk Masal Külliyatı Çalıştayı’ düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı paydaş kurumlarla birlikte araştırmalarını derinleştirecek.

Amaç masalları korumak ve yaşatmak

Evrensel mesajlarının yanı sıra millî değerler, gelenek, görenek, inançlar, yaşam tarzı ve coğrafi unsurlarla toplumlara geçmiş ile gelecek arasında bağ kurduran masalları hayal gücüne tanınan özgürlük olarak nitelendiren Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, masalları korumak ve yaşatmak adına büyük bir titizlikle öncülüğünü yaptıkları bu çalışmanın sonucunda oldukça köklü bir masal külliyatının ortaya çıkarılacağını söyledi.

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