Ali Koç'un locasında sürpriz Danimarkalı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, locasından Konyasporlu Jens Jonsson'la bir araya gelmesi akıllara transfer söylentilerini getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Atiker Konyaspor'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Jens Jonsson'u locasında ağırlaması transfer söylentilerine neden oldu.

Sabah'ın haberine göre; Maça özel olarak davet edilen Danimarkalı oyuncunun, ailesi ve menajeri de Ali Koç ile birlikte buluşmada yer aldı. Koç'un 26 yaşındaki futbolcuya gösterdiği yakınlık dikkat çekse de görüşmede transfer ile ilgili bir konuşma geçmediği belirtildi.

Davet üzerine maça geldi

Jonsson'un, menajeri Nielsen ile görüşmek için İstanbul'da olduğu ve davet üzerine maça geldiği belirtildi. Bu sezon Konya ile 20 lig maçında 3 gol atan ve 3 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Jonsson orta sahanın yanı sıra ön libero ve stoperde de görev yapabiliyor.

Transfer söz konusu değil

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar basket maçını tribünden izlerken, başkan Koç'un Jonsson'u locasında ağırlaması dikkat çekti ancak transferin gündemde olmadığı belirtildi.