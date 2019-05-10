Yargıtay'dan sağlığı bozulan işçinin atılabilmesinin önünü açan karar

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanın hayatını etkileyecek emsal niteliğinde bir karar çıktı. Buna göre sağlığı bozulan işçinin savunmasız ve tazminatsız atılmasına onay verilmiş oldu.

Yargıtay, ağır hastalığa yakalanan işçilerle ilgili dikkat çeken bir karar verdi. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararına göre işveren, hastalığı tedavi edilemeyecek nitelikte olan ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu sağlık kurulunca saptanan işçiyi, savunmasını almadan derhal işten çıkarabilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Yargıtay’ın içtihat oluşturan kararı ile böyle durumlarda “işçiden savunmasını alma” şartı kaldırılmış oldu. İşverene “haklı nedenle fesih” hakkı tanındığı için atılan işçinin tazminat alabilmesi de zor.

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dair kararının işçiye ulaşmasıyla iş sözleşmesinin derhal sona ereceğine dikkat çekilen kararda, “Bu nedene dayanarak yapılacak fesihlerde ihbar süresine eklenecek 6 haftayı aşan işe devamsızlık halinin yeterli olduğu, bu hakkın kullanımı için başka bir şart öngörülmediğine” işaret edildi.