HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Yargıtay'dan sağlığı bozulan işçinin atılabilmesinin önünü açan karar

Yargıtay'dan sağlığı bozulan işçinin atılabilmesinin önünü açan karar

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanın hayatını etkileyecek emsal niteliğinde bir karar çıktı. Buna göre sağlığı bozulan işçinin savunmasız ve tazminatsız atılmasına onay verilmiş oldu.

Yargıtay, ağır hastalığa yakalanan işçilerle ilgili dikkat çeken bir karar verdi. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararına göre işveren, hastalığı tedavi edilemeyecek nitelikte olan ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu sağlık kurulunca saptanan işçiyi, savunmasını almadan derhal işten çıkarabilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Yargıtay’ın içtihat oluşturan kararı ile böyle durumlarda “işçiden savunmasını alma” şartı kaldırılmış oldu. İşverene “haklı nedenle fesih” hakkı tanındığı için atılan işçinin tazminat alabilmesi de zor.

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dair kararının işçiye ulaşmasıyla iş sözleşmesinin derhal sona ereceğine dikkat çekilen kararda, “Bu nedene dayanarak yapılacak fesihlerde ihbar süresine eklenecek 6 haftayı aşan işe devamsızlık halinin yeterli olduğu, bu hakkın kullanımı için başka bir şart öngörülmediğine” işaret edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'un locasında sürpriz Danimarkalı
Ali Koç'un locasında sürpriz Danimarkalı
MHP İstanbul'a çıkarma yapacak! 80 ilden gelecekler
MHP İstanbul'a çıkarma yapacak! 80 ilden gelecekler
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
Ali Babacan Beşir Atalay'la nerede görüştü İsmet Özçelik'ten bomba yeni parti yazısı
Ali Babacan Beşir Atalay'la nerede görüştü İsmet Özçelik'ten bomba yeni parti yazısı
"Bu 20 liranın 5 lirası sahte" videosu paylaşım rekoru kırıyor
"Bu 20 liranın 5 lirası sahte" videosu paylaşım rekoru kırıyor
Altın artar mı düşer mi? Gram altın fırladı düştü işte uzman görüşü
Altın artar mı düşer mi? Gram altın fırladı düştü işte uzman görüşü
ÖNCEKİ HABERLER
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?
Çin'den ABD'ye tarifeler için misilleme uyarısı
Çin'den ABD'ye tarifeler için misilleme uyarısı
Söz 82. bölüm fragmanı
Söz 82. bölüm fragmanı
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı kılınışı anlatım
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı kılınışı anlatım
Kayıp masallar gün yüzüne çıkıyor
Kayıp masallar gün yüzüne çıkıyor
Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı
Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı
Peugeot'dan bu aya özel kampanya! İşte modeller ve fiyatları
Peugeot'dan bu aya özel kampanya! İşte modeller ve fiyatları
2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
Yorumlar