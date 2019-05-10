AFAD ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı, Filistin halkına destek olmak amacıyla "Filistin için Paylaşma Vakti" sloganıyla yeni bir yardım kampanyası başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA), Filistin halkına destek olmak için "Filistin için Paylaşma Vakti" sloganıyla yeni bir yardım kampanyası başlattı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü illegal yayılmacı politikalara karşı Filistin halkının yanında olmak amacıyla UNRWA ile ortak bir yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

4 yıl içinde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Geçen 4 yıl içinde 400’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, 50 binden fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Filistinli Müslümanların İsrail’in her geçen gün dozunu artırdığı şiddet olaylarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, abluka altındaki Filistin topraklarında yaşayan halkın gıda, eğitim ve sağlık alanlarında Türk milletinden destek beklediği kaydedildi.

Açıklamada, ramazanın paylaşma ayı olduğu hatırlatılarak, ABD’nin Filistin yardımlarını kesmesi sonrasında 5 milyondan fazla Filistinli mülteci ile Gazze’de savunmasız durumdaki 1,7 milyondan fazla Filistinlinin var oluş mücadelesi verdiği vurgulandı.

Yardımlar hayati önem arz ediyor

AFAD'ın açıklamasında Filistinli bir ailenin aylık gıda masrafının 230 lira olarak belirlendiği kaydedilerek, kampanyaya destek vermek isteyenler için şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD web sitesi üzerinden istediğiniz tutarda bağış yapabilir ya da Filistin yazıp 1866’ya mesaj göndererek kampanyaya 10 lira katkıda bulunabilirsiniz. Yapılacak yardımlar, Filistinli kardeşlerimizin huzurlu bir ramazan geçirmesi için hayati önem arz ediyor. Toplanan yardımlar, dünyanın en büyük insani bağışçısı olan Türkiye ile 70 yıldır Filistin mültecilerine yardım amacıyla faaliyet gösteren UNRWA iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak."