David Beckham ehliyetini kaptırdı

Otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşan eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ehliyetine polis el koydu.
Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham otomobil kullandığı gerekçesiyle ceza aldı. 44 yaşındaki Beckham, cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle 6 ay trafikten men edildi.
Kararı Londra'nın güney doğusundaki Bromley Magistrates Mahkemesi verirken, Beckham geçen sene kasım ayında Londra merkezinde seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğunu kabul etti.
Manchester United, Real Madrid, AC Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan eski yıldız futbolcu Paris Saint Germain'deki kısa macerasının ardından 2013 yılında emekli olduğunu açıklamıştı.