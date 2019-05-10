ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile fikir birliğine varamadık'

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge'yle ilgili konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge'yle ilgili konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık" dedi.

Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesinden İbrahim Hamidi'ye konuşan James Jeffrey, ABD'nin Türkiye'yle görüştüğü güvenli bölgeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güvenli bölge ile ilgili olarak, Türkiye ile ilkeler konusunda hemfikir olduğunuz ancak bölgenin sınırları hakkında anlaşılmadığı doğru mu? sorusu üzerine Jeffrey şunları söyledi: "Diplomatik ayrıntılara girmek istemiyorum, fakat şunları söyleyebilirim; Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık. Bizim ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin görüşlerimiz var. Türkiye kendi tutumunu açıkladı.

''Güvenliği nasıl sağlayacağımızı ve Türk ve Amerikan varlığını konuşuyoruz''

Hala bölgedeki güvenliği nasıl sağlayacağımızı ve Türk ve Amerikan varlığını konuşuyoruz. Bunlar hakkında müzakerelerde bulunuyoruz. Çok ilerleme kaydettik. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede nihai bir anlaşmaya varmak istiyoruz."