HABER /  DÜNYA

ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile fikir birliğine varamadık'

ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile fikir birliğine varamadık'

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge'yle ilgili konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge'yle ilgili konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık" dedi.

Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesinden İbrahim Hamidi'ye konuşan James Jeffrey, ABD'nin Türkiye'yle görüştüğü güvenli bölgeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güvenli bölge ile ilgili olarak, Türkiye ile ilkeler konusunda hemfikir olduğunuz ancak bölgenin sınırları hakkında anlaşılmadığı doğru mu? sorusu üzerine Jeffrey şunları söyledi: "Diplomatik ayrıntılara girmek istemiyorum, fakat şunları söyleyebilirim; Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık. Bizim ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin görüşlerimiz var. Türkiye kendi tutumunu açıkladı.

''Güvenliği nasıl sağlayacağımızı ve Türk ve Amerikan varlığını konuşuyoruz''

Hala bölgedeki güvenliği nasıl sağlayacağımızı ve Türk ve Amerikan varlığını konuşuyoruz. Bunlar hakkında müzakerelerde bulunuyoruz. Çok ilerleme kaydettik. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede nihai bir anlaşmaya varmak istiyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li vekil Mehmet Göker'den Kenan Sofuoğlu'na sert tepki
CHP'li vekil Mehmet Göker'den Kenan Sofuoğlu'na sert tepki
Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak
Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak
Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması! 23 Haziran'da hesabını soracağız
Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması! 23 Haziran'da hesabını soracağız
Rasim Ozan Kütahyalı'dan "Boşnaklara hakaret" davasının hakimine olay suçlama
Rasim Ozan Kütahyalı'dan "Boşnaklara hakaret" davasının hakimine olay suçlama
David Beckham ehliyetini kaptırdı
David Beckham ehliyetini kaptırdı
Yargıtay'dan sağlığı bozulan işçinin atılabilmesinin önünü açan karar
Yargıtay'dan sağlığı bozulan işçinin atılabilmesinin önünü açan karar
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftar saati
Edirne iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftar saati
Vali Demirtaş: "Tarihi ve kültürel varlıklarımızı geleceği aktaracağız"
Vali Demirtaş: "Tarihi ve kültürel varlıklarımızı geleceği aktaracağız"
Eskişehir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Eskişehir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İstanbul iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İstanbul iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Ramazanın ilk Cuma namazında cemaat camilere sığmadı
Ramazanın ilk Cuma namazında cemaat camilere sığmadı
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Konya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Konya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Yorumlar 2 yorum