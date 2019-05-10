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CHP'li vekil Mehmet Göker'den Kenan Sofuoğlu'na sert tepki

CHP'li vekil Mehmet Göker'den Kenan Sofuoğlu'na sert tepki

BURDUR CHP milletvekili Mehmet Göker, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara ''Yediği kapı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Yazıklar olsun" diyen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na ''Görgüsüz'' dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu destekçisi ünlülere sert çıktı. Sofuoğlu, "Yediği kapı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Yazıklar olsun" dedi. 

Kenan Sofuoğlu'nun sanatçıları hedef gösteren paylaşımı, özellikle sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara "Yediği kapı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Yazıklar olsun" diyen Kenan Sofuoğlu'na Burdur CHP Milletvekili Mehmet Göker'den sert yanıt geldi.


Mehmet Göker: Görgüsüz
Mehmet Göker, Kenan Sofuoğlu için şu ifadeleri kullandı; ''Hayatı boyunca yaptığı, yapacağı iki şey yemek ve pislemek olunca.. Görgüsüz!!''

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere Kenan Sofuoğlu'ndan tepki nankörler
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere Kenan Sofuoğlu'ndan tepki nankörler Galeriye Gözat
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