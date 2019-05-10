CHP'li vekil Mehmet Göker'den Kenan Sofuoğlu'na sert tepki
BURDUR CHP milletvekili Mehmet Göker, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara ''Yediği kapı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Yazıklar olsun" diyen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na ''Görgüsüz'' dedi.
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu destekçisi ünlülere sert çıktı. Sofuoğlu, "Yediği kapı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Yazıklar olsun" dedi.
Kenan Sofuoğlu'nun sanatçıları hedef gösteren paylaşımı, özellikle sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara "Yediği kapı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Yazıklar olsun" diyen Kenan Sofuoğlu'na Burdur CHP Milletvekili Mehmet Göker'den sert yanıt geldi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
YAZIKLAR OLSUN NANKÖRLER ! Bu ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde herbiriniz milyoneresiniz, lüx hayatınız, milyonlarca takipciniz var.İstanbula yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullaniyorsunuz.Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama fırsatı yakaladık hadi Ak Partiyi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz.Diceksiniz ki sen kimsin MOTORCUNUN BİRİYİM ama nankör değilim,ülkesine sınıf atlatan LİDERİNE sadık bir vatandaşım.(Bu arada siyasetçi filan değilim)
Mehmet Göker: Görgüsüz
Mehmet Göker, Kenan Sofuoğlu için şu ifadeleri kullandı; ''Hayatı boyunca yaptığı, yapacağı iki şey yemek ve pislemek olunca.. Görgüsüz!!''
Hayatı boyunca yaptığı,yapacağı iki şey yemek ve pislemek olunca ..Görgüsüz!! https://t.co/MreI7LSMK4— Mehmet Göker (@drmehmet_goker) 10 Mayıs 2019