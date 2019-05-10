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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk robotik yarışmada derece alan öğrencileri kutladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk robotik yarışmada derece alan öğrencileri kutladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası MakeX Starter robotik yarışmasında 3'üncülük elde eden çocukları kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MakeX Starter yarışmasının ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla Çin'de düzenlendiğini belirtti.

Selçuk paylaşımında, "Yarışmanın Dünya Finali'nde 3. olarak bizleri onurlandıran Adana Çukurova Vakıfbank Ortaokulu'ndan öğrencilerim Deniz Gündeşlioğlu ve Onur Ata Özyiğit ile Muhammet Yılmaz ve Abdurrahman Gündeşlioğlu öğretmenlerimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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