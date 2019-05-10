Sivas iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?

Sivas iftar vakti ne zaman, 10 Mayıs iftara ne kadar kaldı araştırmaları başladı. Bu sene Ramazan ayı 27 gün sürecek. 2019 Diyanet Sivas ramazan imsakiye takvimi sabah ezanı akşam ve yatsı namazı saatleri haberimizde.

SİVAS için iftar vakti ne zaman, iftara kaç saat kaldı sorusunun yanıtını 2019 Diyanet iftar saatleri takvimini sayfamızda takip edebilirsiniz. 2019 yılında Ramazan'da yaklaşık 17 saat oruç tutulacak ve 27 gün sürecek. 10 Mayıs Sivas 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.

Sivas için iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı İmsakiyesi'nde yer alıyor. Sivas 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.

2019 yılında Ramazan ayı 5 Mayıs 2019 tarihinde ilk sahurla başladı. 3 Haziran 2019 tarihinde bitecek. Ramazan bayramı salı gününe denk geldiğinden bayram tatili 9 gün oldu. Diyanet bu sene Ramazan ayında verilen fitre miktarını da duyurdu. Buna göre 2019 yılı Fitre tutarı 23 lira olarak belirlendi. Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi.

Peki bugün yani 10 Mayıs cuma günü Sivas ilimizde iftar saat kaçta açılacak imsak (sahur) vakti ne zaman girecek? 30 günlük Diyanet Sivas Ramazan İmsakiyes 'inde ezan saatlerini de bulabilirsiniz.

Sivas İmsakiye 2019 Diyanet - İmsakiyeyi büyütmek için fotoğrafa tıklayın

EN KISA ORUÇ TUTAN ÜLKELER

En kısa orucun tutulacağı ülke Arjantin olacak. Oruç süresi 9 saatten daha kısa sürecek. En kısa oruç tutan ülkeler Nijerya, Endonezya, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde de oruç süresi oldukça kısa olacak.

EN UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKELER

Kuzey Yarım Küre'de en uzun oruç tutan ülkelerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa ülkelerinde oruçlu kalma süresi daha uzun olacak. Almanya, Belçika ve Hollanda da oruç tutma süreleri 18 saatin üzerinde olacak. En uzun oruç tutulacak Avrupa ülkeleri ise, İskandinav ülkeleri olacak.

RAMAZAN DUASI NEDİR? FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."