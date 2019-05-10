Binali Yıldırım'dan sanatçılarla ilgili yorum: Taraf tutmak kariyerine fayda sağlamaz

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, "Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir besi yok ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine da çok fayda sağlamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yıldırım, "İftar öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri toplantılarına katılıyoruz. İftara evlere gidiyoruz. Çay davetleri oluyor. Oralara gidiyoruz. Her Ramazan'ın sonunda bayram var. İnşallah Ramazan'ı tamamlayacak bayramı da idrak edeceğiz. Bu pazar Anneler Günü. Bir gün değil her gün Anneler Günü'dür. Şimdiden kutluyorum. Özellikle şehit annelerimizin ellerinden öpüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Bahçeli de kampanyasını İstanbul'da sürdürecek''

Cumhur İttifakı'nın devam ettiğinin altını çizen Yıldırım, ''İttifak devam ediyor. Bahçeli, daha ziyade kampanyasını İstanbul'da sürdürecek. Biz de aynı şekilde ortak programlar gerçekleştireceğiz. Güzel bir sonuç elde ederiz inşallah.'' dedi.

''Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak''

Köprüden kaçak geçişlerle ilgili vatandaşların artık mağdur edilmeyeceğini belirten Yıldırım, ''15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili hayali cezalar olmuştu. Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giden ister taksi, ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak.'' dedi.

Sanatçılarla ilgili yorum

Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve herkesin görüşünü ortaya koyabileceğini ama hakarete ve husumete dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. Yıldırım, "Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir besi yok ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine da çok fayda sağlamaz" şeklinde konuştu.

''Seçimin sonuçları etkileniyor''

İstanbul'daki seçimlerin iptaline ilişkin konuşan Yıldırım, ''YSK'nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok. Bunları topladığınızda 123 seçim sayım sonuç tutanağı 42 bine oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin oy sağlıklı kayıtlara geçmediyse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Dolayısıyla bu hususu da dikkate alınca kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması ve seçim sayım sonuç tutanaklarının boş olması ve sağlıksız olması seçimin sonuçları etkileniyor.'' ifadelerini kullandı.