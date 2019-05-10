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Bolu'da kadın öğretmenin minik öğrencisini dövdüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

BOLU'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda, kadın öğretmen tahtaya kaldırdığı 4'üncü sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anları, başka öğrenci anbean kaydetti.

G.Y. hakkında, idari soruşturma başlatıldı. Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., 4'üncü sınıfa ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. G.Y., akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. G.Y., daha sonra çocuğa tokat attı.

Bu anlar ise sınıftaki başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Öğrencinin durumu bildirdiği ailesi, okula gelerek, öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu. Öğretmen G.Y., görevine devam ederken, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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