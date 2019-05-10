Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye seçim uyarıları kolay geçmeyecek

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimi için 'yarışın kolay geçmeyeceği aşikar. 31 Mart’ta seçmen kapasitesini en üst düzeyde kullanan CHP zafer sarhoşluğu içinde savruk vaziyette. Psikolojik üstünlük AK Parti’de. dedi.

Son genel seçimlerde AK Parti listelerinde kendine yer bulamayan, gazeteci Şamil Tayyar YSK kararıyla iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı, 23 Haziran'a giden sürece ilişkin öngörülerini dile getirdiği paylaşımda, şu ifadelere yer verdi;

1/Seçimin yenileceği İstanbul’da yarışın kolay geçmeyeceği aşikar.



31 Mart’ta seçmen kapasitesini en üst düzeyde kullanan CHP zafer sarhoşluğu içinde savruk vaziyette.



Psikolojik üstünlük AK Parti’de. 31 Mart öncesi rehavet halinden sıyrılıp güçlü bir motivasyonla yola çıkıyor. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 10 Mayıs 2019

AK Parti'nin işi görece daha kolay

''Partilerin bu başlangıç pozisyonu, yarışın sonunda kampanya performansına göre değişebilir'' yorumunda bulunan Tayyar, AK Parti’nin işi görece daha kolay. Sandığa gitmeyen 400 binin üzerinde küskün seçmen var. Ders vermek için farklı oy kullananlar hariç. Sanırım sonucu bu küskünler belirleyecek.'' dedi.

AK Parti'ye uyarılar

Tayyar seçim sürecinde AK Parti'nin dikkat etmesi gereken hususlara değinerek, ''Katılımın arttırılması için kırgınlık sebeplerini ortadan kaldıracak ikna edici, güven verici, kuşatıcı pozitif bir dil ve üsluba ihtiyaç var. Ayrıca yarışın sadece adaylar arasında geçmesini sağlayacak, kampanya yönetiminde çok başlılığı ortadan kaldıracak tedbirler gerekli.'' ifadelerini kullandı.

Beka gibi soyut kavramlardan arındırılmalı

Son olarak Tayyar şu uyarıyı ekledi; seçimin, referandum ekseninden çıkarılıp beka gibi soyut kavramlardan arındırılarak yerel seçim rekabeti içinde geçmesini sağlamak başarı için önemlidir.