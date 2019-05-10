HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye seçim uyarıları kolay geçmeyecek

Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye seçim uyarıları kolay geçmeyecek

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimi için 'yarışın kolay geçmeyeceği aşikar. 31 Mart’ta seçmen kapasitesini en üst düzeyde kullanan CHP zafer sarhoşluğu içinde savruk vaziyette. Psikolojik üstünlük AK Parti’de. dedi.

Son genel seçimlerde AK Parti listelerinde kendine yer bulamayan, gazeteci Şamil Tayyar YSK kararıyla iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı, 23 Haziran'a giden sürece ilişkin öngörülerini dile getirdiği paylaşımda, şu ifadelere yer verdi;

AK Parti'nin işi görece daha kolay

''Partilerin bu başlangıç pozisyonu, yarışın sonunda kampanya performansına göre değişebilir'' yorumunda bulunan Tayyar,  AK Parti’nin işi görece daha kolay. Sandığa gitmeyen 400 binin üzerinde küskün seçmen var. Ders vermek için farklı oy kullananlar hariç. Sanırım sonucu bu küskünler belirleyecek.'' dedi.

AK Parti'ye uyarılar

Tayyar seçim sürecinde AK Parti'nin dikkat etmesi gereken hususlara değinerek,  ''Katılımın arttırılması için kırgınlık sebeplerini ortadan kaldıracak ikna edici, güven verici, kuşatıcı pozitif bir dil ve üsluba ihtiyaç var. Ayrıca yarışın sadece adaylar arasında geçmesini sağlayacak, kampanya yönetiminde çok başlılığı ortadan kaldıracak tedbirler gerekli.'' ifadelerini kullandı.

Beka gibi soyut kavramlardan arındırılmalı

Son olarak Tayyar şu uyarıyı ekledi; seçimin, referandum ekseninden çıkarılıp beka gibi soyut kavramlardan arındırılarak yerel seçim rekabeti içinde geçmesini sağlamak başarı için önemlidir.

İlgili Haberler
Haşim Kılıç da İstanbul seçim tartışmalarına dahil oldu YSK hakemlik görevini yapamadı 23 Haziran İstanbul seçimleri iddiası olay oldu Avrasya Araştırma açıkladı MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
PİAR'dan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun avantajları ve dezavantajları
Foto Galeri PİAR'dan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun avantajları ve dezavantajları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nihat Hatipoğlu açıkladı: En önemli şey...
Nihat Hatipoğlu açıkladı: En önemli şey...
Binali Yıldırım'dan sanatçılarla ilgili yorum: Taraf tutmak kariyerine fayda sağlamaz
Binali Yıldırım'dan sanatçılarla ilgili yorum: Taraf tutmak kariyerine fayda sağlamaz
ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile fikir birliğine varamadık'
ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile fikir birliğine varamadık'
CHP'li vekil Mehmet Göker'den Kenan Sofuoğlu'na sert tepki
CHP'li vekil Mehmet Göker'den Kenan Sofuoğlu'na sert tepki
Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak
Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak
Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması! 23 Haziran'da hesabını soracağız
Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması! 23 Haziran'da hesabını soracağız
ÖNCEKİ HABERLER
Konya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Konya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı
Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı
Sivas iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Sivas iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Eskişehir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Eskişehir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Ankara iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftara kaç saat kaldı
Ankara iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftara kaç saat kaldı
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Gazze'de peteklerden şişelere balın yolculuğu
Gazze'de peteklerden şişelere balın yolculuğu
Cenabetken oruç tutabilir mi cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabetken oruç tutabilir mi cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Yorumlar 1 yorum