Kılıçla hutbe geleneği Eski Cami'de devam ediyor

Osmanlı döneminde, Edirne'de padişahların Eski Cami'de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla sürdürülüyor.

Edirne'deki Eski Cami'de 6 asırdır süren kılıçla hutbe okuma geleneği, günümüzde de devam ediyor. Osmanlı döneminde, Edirne'de padişahların Eski Cami'de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla sürdürülüyor. Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, Osmanlı'dan miras geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eski Camii, Vakıflar Haftası'nda ramazan ayının ilk cuma günü 5 bin karanfil, papatya ve gülle donatıldı. Gülle donatılan cami çiçek kokularına bürünürken namaz kılmaya gelenlere de kokulu sabun ve çiçek verildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, geleneksel hale gelen bir etkinliği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Vakıf tarafından mübarek caminin mütevellisi vasıtasıyla cami saflarının nice vazolara konulmuş çiçeklerle süslendiği, mevsim çiçeklerinin yerleştirildiği, böylelikle caminin daha fazla nurlanıp kokar hale geldiğiyle' ilgili bir bölüm var. Bu kapsamda 6 yıldır camimizi Vakıf Haftası'nın Cuma gününe gelen gününde gördüğünüz gibi çiçeklerle süslüyoruz. Cemaat namazdan sonra çiçekleri alıp gidebiliyor. Böylece hem vakfiyede geçen bir hususu hem de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği bir düzenlemeyi yaşatmış oluyoruz" dedi.

Eski Cami

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alıyor.