İmamoğlu'ndan İBB'ye: 24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız

Ekrem İmamoğlu İBB için "Orada bir kişiye ya da bir partiye hizmet edenler var. 24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 'Dini Yayınlar Fuarı'nın iptaline ilişkin, "Ben vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini tavsiye ederim. Sekreteri yanlış bilgilendirmiş olabilir. Kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Orada emanetçi olarak bulunuyorlar. Ben seçilmiş büyükşehir belediye başkanıyım." dedi.

"Millet görüyor. Kendisi de inanmıyor"

İmamoğlu konuşmasında şöyle konuştu:

(Binali Yıldırım'ın "oyları gasp edenlere 23 Haziran'da hesabını soracağız" sözleriyle ilgili soruya), Bir daha karşılaştığınızda sorun acaba kendi söylediklerine inanıyor mu? Neyin gaspı? Millet görüyor. Kendisi de inanmıyor. Mağduriyet meselesi de şöyle, belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir.

"Kitap fuarını doğru bulmuyoruz dediler"

16 milyon insan mağdur. Onların mağduriyetini gidereceğiz. Türkiye'nin, demokrasiminizin geleceği için omuz omuza mücadele edeceğiz.

(Tartışma konusu olan Dini Yayınlar Fuarı'na ilişkin iptal kararı ile ilgili) Vali beyin bürokratlarıyla toplantı yaptık. Emniyet ve turizm yoğunluğu açısından kitap fuarını doğru bulmuyoruz dediler. Öyle karar verdiyseniz devam edin dedik. Pazartesi randevu verdik, Cuma'ya attılar. Başka bir yerle telafi edelim dedik. Bizim öyle bir derdimiz olmaz. Arayışlarda bulunmasınlar. Vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini dilerim. Kendileri emanetçi olarak duruyorlar. Ben seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olarak buradayım kendileri emanetçi olarak. Sorsunlar, kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi. Oradaki bürokraside hak etmeden orada duran, bir kişiye ya da bir partiye hizmeti kendilerine görev bilmiş insanların orada olduğu doğrudur. 24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız.

Erdemli bir yönetimin İstanbul'a layık olduğunu İstanbullu'ya hissettireceğiz. Herkesin oyuna talip olan anlayışla devam edeceğiz.

Ekrem İmamoğlu, "Benim kişiye göre stratejim yok. Kürt kardeşim benim kardeşim, AK Partiye oy vermiş kişi benim kardeşim. 16 milyon İstanbullu benim kardeşim. Bir yerel seçim ama aynı zamanda Türkiye'de demokrasinin devamı için bir mücadele. İnsanların kucaklaması benim için en önemli şey" şeklinde konuştu.

"Bütün ilçeleri semt semt gezeceğiz"

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da tekrarlanacak seçime ilişkin nasıl bir kampanya yürüteceği sorusuna, "İşimiz kolay çünkü bizim rakibimizle işimiz yok. Bizim muhattabımız İstanbul. Bütün ilçeleri semt semt gezeceğiz, güler yüzle iyi bir yönetimin İstanbul'a layık olduğunu anlatacağız" ifadeleriyle yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, yarın KKTC'ye gideceğiz belirterek, "Biz insan ayırt etmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğim" dedi.

"YSK seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti"

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar ise şöyle

-YSK seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti. Ampulün üstüne, ortasına bastı falan bunların hepsi boş tartışmalar. Bu seçimde şaibe yoktur. Şaibe YSK'dedir.

-Meseleyi CHP meselesi olarak görmeyen 82 milyon kişinin buna destek olacağını görüyorum. Mutlu bir Türkiye, kardeşçe yaşadağı Türkiye'yi kurabilmemiz için 23 Haziran'da İmamoğlu'nu açık ara farkla seçtirmemiz lazım.