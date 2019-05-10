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Orucu bu şekilde tutarsanız faydalı! İftardan sonra saat başı su için

Orucu bu şekilde tutarsanız faydalı! İftardan sonra saat başı su için

Ramazan ayında oruç tutmak şifa kaynağıdır. Ancak bunun için dikkat etmeniz gerekenler var. Bunlar iftar menüleri ve sahur yiyecekleriyle ilgili.

Doğru şekilde tutulan oruç insan vücudu için yararlı sayılıyor. Amerikan Kardiyoloji Cemiyeti’nin yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, oruç tutanlarda damar sertliğinin daha az olduğu, insülin duyarlılığının arttığı, oruç sayesinde kalp damar sistemindeki pıhtılaşma mekanizmaları, kolesterol ve koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü olan homosistein gibi maddeler üzerinde olumlu yönde değişimler olduğu ve strese dayanmanın kolaylaştığı belirtilmiştir.

Bu sonuçlarla, orucun koroner kalp hastalığından koruduğu, koroner kalp hastalarında ise hastalığın ilerlemesini önlediği veya azalttığı görülmüştür.

İftar sofrasına dikkat
Oruç tutarken iftarda alınan gıdalara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü oruç sırasında hiçbir sıkıntı yaşamayan ancak yemeklere aşırı yüklenmelerinden dolayı acil servislere kalp krizi, felç, tansiyon veya şeker koması belirtileriyle başvuran kişilerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için de süt ve süt ürünleri, et-yumurta, kuru baklagiller, sebze-meyve ile ekmek ve tahıl grupları tercih edilmelidir. Ağır yemeklere dayanan bir oruç, sağlığa yararlı olmak bir yana, kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor.

Saat başı su için
Hava sıcaklığı nedeniyle kaybolan su ve mineral kaybını telafi için iftardan itibaren sahur sonuna kadar bol su ve ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları alımına özen gösterilmelidir.

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