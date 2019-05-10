İran Büyükelçisi Farazmand'dan Türkiye açıklaması: Instex mekanizması olabilir

İran Büyükelçisi Farazmand, "Türkiye'ye petron ihracatında AB ile kurulan Instex mekanizması olabilir" açıklaması yaptı.

İran Ankara Büyükelçisi Farazmand, "Kesin şudur ki petrol ihracatımıza devam edeceğiz ABD tutumunu dikkate almayacağız petrol ihracatında komşularımızla başka yollar bulmaya çalışacağız" dedi.

"Komşularımızla başka yollar bulmaya çalışacağız"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, "Kesin şudur ki petrol ihracatımıza devam edeceğiz ABD tutumunu dikkate almayacağız petrol ihracatında komşularımızla başka yollar bulmaya çalışacağız" dedi.

"İnstex mekanizması olabilir"

Büyükelçi Farazmand Türkiye ile nasıl bir çözüm bulunacağı sorusuna, "AB ile kurulan instex mekanizması olabilir ya da bu durumdan kurtulmak için yerel paralarla ticaret olabilir" yanıtını verdi.